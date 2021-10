Santé publique France et le ministère des Solidarités et de la Santé viennent de lancer une campagne de communication, qui sensibilise aux 1 000 premiers jours de l'enfant. Parce que « devenir parent, c'est aussi se poser des questions », le gouvernement a également mis en ligne un site web et une application répertoriant différents outils et informations.

1 000 premiers jours de l’enfant : en quoi consiste la campagne de communication ?

Parce que les jeunes parents se posent sans cesse de nouvelles questions, le gouvernement a décidé de mettre en place une campagne d’information qui se déroulera tout au long du mois de novembre et de décembre. Son objectif est de prêter main forte aux parents déboussolés et de les accompagner durant les 1 000 premiers jours de leur enfant.

La campagne vise à « normaliser les interrogations des parents et futurs parents et les sensibiliser à cette période spécifique », précise le communiqué de Santé publique France. Chaînes de télévision, radios, presse écrite et réseaux sociaux diffuseront les multitudes de questions qu’ils se posent et les inviteront à trouver les réponses en se rendant sur le site et l’application dédiés aux 1 000 premiers jours de l’enfant.