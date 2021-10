Près d’un an après son décès, des hommages vont être rendus, ce vendredi, à Samuel Paty dans les établissements scolaires français. « La commémoration de cet événement tragique doit être à la hauteur à la fois du traumatisme subi et des principes et valeurs qui ont été attaqués à travers cet assassinat », a précisé Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Éducation nationale dans une lettre envoyée aux recteurs et rectrices d’académie.