Aide au transport : des conditions à respecter

Pour bénéficier des 20 € par mois, il faut remplir certaines conditions. Concrètement, tous les salariés peuvent y avoir droit, quel que soit leur contrat de travail. Le trajet pour se rendre sur son lieu de travail doit faire plus de 20 km. Il faut également percevoir au maximum deux fois le SMIC et habiter obligatoirement dans les Hauts-de-France. Et si la commune est très bien desservie par les transports en commun, il faut effectuer des horaires de travail décalés.

L’aide au transport est également ouverte aux élèves et étudiants lorsqu’ils conduisent au moins 100 km par semaine pour aller jusqu’à leur lieu d’étude. Mais cette aide n’est pas cumulable avec d’autres dispositifs.