Les logements Airbnb ne peuvent plus être le théâtre de fêtes depuis le 20 août 2020. L’interdiction intervient, non pas pour rassurer les propriétaires sur l’état de leur bien, mais dans un souci de santé publique. En effet, de nombreux débordements ont été constatés, qui ne sont plus tolérés en période d’épidémie de Covid-19. Comment l’interdiction est-elle instaurée ?