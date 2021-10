La secrétaire d’État chargée de la Jeunesse et de l’Engagement, Sarah El Haïry, a annoncé la création d’une aide exceptionnelle de 200 € pour encourager les jeunes à passer le BAFA. Le secteur souffre actuellement d’une pénurie de main-d'œuvre. En conséquence, de nombreux parents ont dû renoncer à inscrire leurs enfants en centre de loisirs pour ces vacances de la Toussaint .

Qu’est-ce que le BAFA ?

Le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) et le brevet d’aptitude aux fonctions de directeur (BAFD) sont deux diplômes qui permettent d’encadrer des enfants et des adolescents. Pour décrocher le BAFA, il est nécessaire de suivre une formation, composée de 2 sessions et d’un stage pratique. Les jeunes qui envisagent de s’inscrire doivent avoir au moins 17 ans.

De multiples sessions de formation ont été annulées en raison de l’épidémie de Covid-19. Le secteur se retrouve ainsi confronté à un manque de bras, qui se fait ressentir dans les centres de loisirs durant ces vacances.