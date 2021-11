« La retraite n’est pas attribuée automatiquement », rappelle l’Assurance retraite. Elle s’anticipe des mois, voire des années à l’avance afin de partir sereinement. Mais il n’est pas toujours facile de s’y retrouver au milieu de toutes les informations à connaître et formalités à accomplir. Tant et si bien que les futurs retraités ont souvent plus de questions que de réponses peu de temps avant leur départ.

Afin d’aider les Français qui approchent de la retraite, l’Assurance retraite propose désormais un service gratuit et personnalisé intitulé « Mon agenda retraite ». Il permet aux assurés de recevoir des conseils et des informations par mails ou SMS à différents moments, soit : « 5 ans, 4 ans, 3 ans et demi, 3 ans, 2 ans et demi, 2 ans, 1 an, 10 mois, 7 mois et 6 mois avant votre date de départ à la retraite », précise l’Assurance retraite.

Ainsi, les salariés et travailleurs indépendants seront guidés à chaque étape de leur demande de retraite : de la création de l’espace personnel à la vérification du relevé de carrière en passant par la simulation du montant et de l’âge de départ.