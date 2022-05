Le programme des épreuves identique à celui fixé en mars

Sur son site, le ministère de l’Éducation nationale annonce que le programme des épreuves serait le même que celui fixé pour le mois de mars. Objectif : laisser plus de temps aux lycéens de pouvoir les étudier. Toutefois, certains aménagements sont prévus :

les deux jours, qui précèdent les épreuves, seront dédiés aux révisions ;

les sujets sont également adaptés pour que le candidat ait le choix entre certaines questions ou entre certains exercices.

Notons également que les épreuves concernant l’attestation de niveau de langue sont quant à elles annulées.

Bon à savoir : le jour des épreuves, vous devrez présenter votre convocation et une pièce d'identité. N'oubliez pas non plus de prendre votre matériel (stylos, crayons de couleur, calculatrice, etc.) et une bouteille d'eau. Et si vous ne pouvez pas vous présenter, vous devrez avertir le plus rapidement possible votre établissement ainsi que le service qui organise les épreuves.