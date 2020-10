Les difficultés financières des ménages se sont accrues ces derniers mois en raison de la persistance du virus et des dispositifs entrés en vigueur : réduction d’activité, chômage partiel… Le Code monétaire et financier prévoit depuis 2014 des critères d’appréciation de la fragilité de certains clients des établissements de crédit pour leur permettre d’accéder à une offre de services bancaires spécifique de nature à limiter les frais d'incident. Le décret du 20 juillet 2020 est venu élargir ces critères de détection et les obligations qui les accompagnent. Il prend effet au 1er novembre 2020.