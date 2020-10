La Cour de cassation a récemment donné tort à un acheteur qui avait constaté un bruit anormal dans son véhicule neuf. Pour la justice, ce défaut existait lors de la vente et n’est pas suffisamment grave pour invoquer la garantie des vices cachés.

Un défaut qui ne pouvait être ignoré

En l’espèce, un homme qui venait d’acheter un véhicule neuf avait constaté un bruit anormal émanant du tableau de bord et assigné le constructeur en résolution de la vente et en restitution du prix sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Pour la justice, le fait que le véhicule présente dans les premiers mois de son utilisation un bruit anormal dont l’origine n’a pas été déterminée constitue effectivement un défaut préexistant à la transaction et qui ne pouvait être ignoré. Même si celui-ci affecte la qualité et le confort attendus par l’acheteur, il ne compromet pas un usage normal et sécurisé du véhicule.