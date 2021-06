Bugs en série : la réforme des APL mise en cause

La Caisse d’allocations familiales (CAF) fait actuellement face à des dysfonctionnements qui pénalisent les allocataires. Ils sont nombreux à ne pas avoir touché le versement de leurs aides ou avec un certain retard. Pour d’autres, le dossier, bien qu’il soit éligible, est rejeté. Et enfin, ils sont quelques-uns à recevoir des demandes de remboursement injustifiées. Mais tous ces bugs ont bel et bien une explication ou plutôt un coupable : la réforme des APL. Lancée le 1er janvier 2021, elle a instauré un nouveau mode de calcul « en temps réel » pour les aides au logement (APL, ALS, ALF). Concrètement, le montant de ces aides est désormais basé sur les revenus des 12 derniers mois et non plus sur ceux perçus deux ans auparavant.

Sauf que ce nouveau mode de calcul, associé à la mise en place d’un système informatique flambant neuf, a semé la pagaille. Les erreurs ne cessent de s’accumuler et les dossiers, habituellement traités en 15 jours, se retrouvent bloqués pendant des mois. Le problème est que ces dysfonctionnements du système ne se limitent pas aux demandes d’aides au logement. En effet, des difficultés sont également constatées sur les dossiers de prime d’activité, RSA et beaucoup d’autres prestations.

En interne, les équipes sont mobilisées et la direction assure que ces bugs en cascade sont « em>en passe d’être résolus ».