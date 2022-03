Une fois cette étape effectuée, il ne vous restera plus qu’à préciser vos coordonnées et celles de votre médecin. Enfin, vous recevrez votre kit de dépistage dans les 15 jours ouvrés.

L’un des cancers les plus mortels

Pour rappel, le cancer colorectal, qui touche chaque année environ 43 300 personnes, fait partie des cancers les plus diagnostiqués (2e rang chez les femmes et 3e rang chez les hommes). Il est également la cause de plus de 17 000 décès.

Pourtant, le nombre de personnes âgées de 50 à 74 ans qui effectuent ce dépistage reste encore faible. Ainsi, entre 2019 et 2020, seuls 28,9 % l’ont réalisé. Or, détecté à un stade précoce, il peut être guéri dans 90 % des cas.