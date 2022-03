Avoir des pneus bien gonflés et alléger son véhicule

Rouler avec des pneus sous-gonflés peut accroître votre consommation de carburant. Une surconsommation pouvant atteindre entre 15 et 20 %. Donc au moins une fois par mois et avant un long trajet, vérifier la pression de vos pneus.

Autre astuce : alléger au maximum votre véhicule. Car plus une voiture est lourde (coffre de toit, porte-vélos, etc.), plus elle va consommer de carburant. Autrement dit, dès que ce n’est plus utile, limiter au maximum les accessoires.