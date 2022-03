Va-t-on vers une petite révolution du mode de paiement ? En effet, les Français pourraient bientôt ne plus avoir à insérer leur carte bancaire dans le terminal et cela, quel que soit le montant du paiement. Pour rappel, actuellement, cette possibilité n’est offerte que pour les transactions de moins de 50 euros .

PIN online : vers une généralisation en 2023

Toutefois, le système PIN online ne marche actuellement qu’avec les cartes fonctionnant en même temps sur les réseaux de paiement Mastercard, Visa et CB. « La généralisation devrait être assez rapide », estime Nicolas Riegert patron de PayXper à Moneyvox : entre « un an et un an et demi », ajoute-t-il.

Notons qu’en plus du paiement sans contact supérieur à 50 euros, PIN online permet également de recevoir le reçu par mail, mais aussi de laisser un pourboire.

Selon la Banque de France, les paiements sans contact ont représenté lors du 1er semestre 2021 57 % des transactions.