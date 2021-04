Motards, vous pensiez bénéficier d’une taxe régionale à prix réduit pour votre moto de plus de 10 ans ? Mauvaise nouvelle : depuis le 1er janvier 2021, comme certains en ont peut-être déjà fait l’amère constatation, cette ristourne a été supprimée.

Motos de plus de 10 ans

Jusqu’en 2020, les motos de plus de 10 ans faisaient l’objet d’une ristourne sur la taxe régionale : le tarif du cheval fiscal (CV) appliqué aux deux-roues était divisé par deux. En 2021, particuliers et professionnels sont pris au dépourvu par la suppression pure et simple de cet avantage.

Conclusion : le critère des 10 ans n’a plus aucun impact sur la taxe d’immatriculation. Le prix de la carte grise moto est désormais soumis aux nouvelles grilles de tarif définies par la récente régulation.

Pour l’heure, aucune déclaration officielle ne vient justifier l’application des nouveaux tarifs.