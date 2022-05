L’édition 2023 du dictionnaire Le Petit Larousse illustré comportera plus de 64 000 mots. Et en tout, 150 nouveaux mots font leur entrée.

Tous les ans, les mots qui font leur entrée dans le dictionnaire sont particulièrement observés. Ainsi, pour le Petit Larousse illustré 2022, les nouveautés faisant notamment référence à la crise sanitaire (télétravail, cluster, asymptomatique ou encore déconfinement). Alors qu’en est-il pour la prochaine édition qui comporte 150 nouveaux mots ?

Vaccinodrome, visioconférence, passe sanitaire parmi les nouveautés du Petit Larousse illustré 2023 Pour l’édition 2023 du Petit Larousse illustré, certains nouveaux mots sont encore liés à la pandémie de Covid-19. Ainsi, le terme vaccinodrome dont la définition est « centre provisoire de vaccination de masse, utilisé lors d’une épidémie sévère pour vacciner un grand nombre de personnes le plus rapidement possible » fait son entrée, tout comme les mots vaccinateur et rassuriste (« scientifique qui tient un discours systématiquement rassurant sur la progression de l’épidémie de covid-19 »). Autres néologismes dans le dictionnaire Larousse : visioconférence, cas-contact, covid long, distanciel, prêt garanti par l’État, commerce essentiel, passe sanitaire, passe vaccinal et enfermiste (« médecin hospitalier, membre du personnel soignant ou expert en santé publique favorable à un reconfinement strict pour endiguer la progression de l’épidémie de COVID-19 »).

La prochaine édition fait aussi la part belle à la cuisine Mais les 150 nouveaux mots ne concernent pas uniquement la crise sanitaire. Certaines tendances culinaires et gastronomiques font également leur entrée dans l’édition 2023 du Petit Larousse illustré. Pour n’en citer que quelques-uns : le chawarma (un plat typique du Moyen-Orient et du Liban), la tiep bou dièn (le plat national du Sénégal), le dahl (une spécialité indienne), le poke (l’un des plats principaux de la cuisine hawaïenne), l’aliment ultratransformé ou encore la date limite de consommation.

Cyberharcèlement, grossophobie, woke font également leur entrée Il y a aussi des nouveaux mots provenant de la société, comme cyberharcèlement, grossophobie, effet Mathilda (« phénomène consistant à minimiser, voire à nier, la contribution des femmes à la recherche scientifique, au profit d’une postérité essentiellement masculine » ) et woke (« se dit d’un courant de pensée dénonçant toutes les formes d’injustices et de discriminations subies par les minorités ethniques, sexuelles ou religieuses »). D’autres néologismes sont liés aux domaines économique, politique et juridique : aide médicale d’État, bracelet antirapprochement ou encore soft power (« capacité d’un acteur politique à diffuser ses idées auprès d’un autre acteur et à l’influencer sans contrainte et, généralement, sans que celui-ci en soit conscient »).