Les fabricants obligés d’installer un système de contrôle parental

L’article 1er oblige les fabricants d’ordinateurs, de smartphones, ou encore de tablettes à installer un système de contrôle parental. Notons que les équipements non conformes pourront être retirés par un arrêté ministériel ou être interdits de mise sur le marché.

Dans le détail, les caractéristiques techniques et les fonctionnalités du dispositif (liste noire de sites internet, filtrage des contenus pornographiques ou violents, etc.) devront être déterminées par décret en Conseil d’État, après un avis de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés). Toutefois, cet outil doit être « aisément accessible et compréhensible », précise le texte.