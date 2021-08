Extension du pass sanitaire : qui sont les professionnels de santé inquiets ?

Concrètement, l’Ordre s’inquiète des « conditions de mise en œuvre » du pass sanitaire à l’hôpital. Les auteurs de ce texte rappellent que tous « les professionnels de santé » doivent « garantir » à tous leurs patients « des soins dans des conditions de sécurités optimales ».

[Communiqué]



Pour l’Ordre des médecins, la mise en place du pass sanitaire ne doit pas limiter l’accès aux soins⤵️ pic.twitter.com/KuZxA6pSxX — Ordre des Médecins (@ordre_medecins) August 2, 2021

Et à quelques jours de la décision du Conseil constitutionnel, ce ne sont pas les seuls professionnels de santé à s’inquiéter. Dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre ce vendredi 30 juillet, les professionnels de la psychiatrie demandaient à l’exécutif de « favoriser les accompagnements des patients les plus démunis sur le plan psychologique vers les lieux de vaccination plutôt » que de les « éloigner des services de soin ».

« Comment accepter que des personnes ayant besoin de soins » ne puissent pas entrer dans un hôpital « parce qu’elles n’ont pas de pass sanitaire », écrivaient-ils dans cette lettre ouverte. Et selon les signataires, parmi lesquelles on retrouve la Fédération française de la psychiatrie ou encore l’Union syndicale de la psychiatrie, devoir « trier » entre les patients qui ont un pass sanitaire et ceux qui n’ont en pas pourrait aggraver « une fracture sociale déjà bien ouverte ».

Lettre ouverte au Premier Ministre : "Plutôt qu’éloigner des patients des services de soin, il serait plus adapté, et fortement nécessaire, de favoriser les accompagnements vers les lieux de vaccination pour les patients les plus démunis sur le plan psychologique." pic.twitter.com/2ZEGjQUHVn — SPH (@SPHtweeter) July 30, 2021

Enfin, le vendredi 23 juillet, l’AD-PA (Association des directeurs au service des personnes âgées) demandait à l’exécutif que les établissements pour personnes âgées (maison de retraite, EHPAD, etc.) soient considérés « comme des lieux de résidence ». Par ce biais, il souhaitait donc que « les personnes qui y résident puissent maintenir les lieux familiaux, sociaux (...) dans les mêmes conditions que pour tout Français ».