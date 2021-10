Alors qu’ils pensaient percevoir les 100 euros de l’indemnité inflation , certains retraités touchant moins de 2 000 euros par mois ne profiteront pas de ce coup de pouce. Pour rappel, l’aide leur sera versée en février 2022, c’est-à-dire après les salariés du secteur privé et ceux qui travaillent dans le secteur public.

Indemnité inflation : le plafond fixé à 1 943 euros pour les retraités

En effet, pour que les retraités aient droit à l’indemnité inflation, le plafond a été fixé à 1 943 euros par l’exécutif. Mais pourquoi le gouvernement n’a-t-il pas choisi le même niveau de salaire que pour les actifs ?

La raison invoquée par l’exécutif est la suivante : certains retraités perçoivent des revenus de différentes caisses. Et comme il n’y a pas de communication entre les caisses de retraite, un retraité pourrait toucher plusieurs fois cette prime de 100 euros.

Alors pour éviter qu’un retraité perçoivent cette aide financière plus d’une fois, le gouvernement s’est basé, selon BFM TV, sur le fichier de la Direction générale des Finances publiques permettant de connaître les personnes qui payent la CSG à un taux réduit (3,80 %) ou à un taux médian (6,60 %). Et pour payer ses deux taux, le revenu fiscal de référence ne doit pas être supérieur à 23 147 euros par an pour une personne, c’est-à-dire qu’il faut toucher selon le ministère de l’Économie aux alentours de 1 943 euros mensuels.