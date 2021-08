Depuis le début de la crise sanitaire, les salariés qui sont identifiés par le Haut conseil de la santé publique (HCSP) comme des personnes vulnérables ont pu bénéficier de l’activité partielle en présentant un certificat médical d’isolement. Et alors que la vaccination est ouverte à tous les majeurs depuis le 31 mai dernier, l’exécutif a saisi le HCSP pour qu’il donne ses nouvelles recommandations sur l’activité professionnelle des personnes vulnérables qui ont été vaccinées.

Personnes vulnérables : quelles sont les conditions pour un retour en présentiel ?

La dernière version du protocole sanitaire en entreprise publié ce 9 août a suivi les recommandations du HCSP. Ainsi, le retour en présentiel des personnes vulnérables est possible si des mesures de protection renforcées ont été mises en place.

Concrètement, un bureau individuel doit être mis à disposition du salarié considéré comme vulnérable, ou à défaut il faut que son poste de travail soit aménagé (mise en place de protections matérielles, adaptation des horaires). Par ailleurs, ce bureau doit être nettoyé en début et en fin de poste et les gestes barrières doivent être renforcés (port systématique du masque en lieu clos, lavage des mains, etc.).

L’employeur doit également fournir un nombre suffisant de masques chirurgicaux pour couvrir les trajets entre le lieu de travail et le domicile si la personne utilise les transports collectifs. Enfin, une adaptation des horaires d’arrivée et de départ peut avoir lieu afin d’éviter les heures d’affluence.