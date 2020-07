Les hôtels, restaurants, bars et autres activités de loisirs ont durement été impactés par la crise sanitaire du Covid-19. Dans certains départements, comme dans la Loire, on propose désormais des offres attrayantes pour inciter les touristes à venir y passer leurs vacances. Le point dans cet article.

Roanne offre 100 euros à ceux qui dorment et mangent dans la ville

La municipalité de Roanne, dans la Loire, a annoncé que 100 euros seraient offerts aux touristes séjournant au moins 2 nuits dans un établissement de la ville et qui auront mangé au moins 1 fois dans un restaurant traditionnel local. Les visiteurs pourront profiter de cette offre du samedi 4 juillet au dimanche 30 août, sur présentation de justificatifs (une seule offre par famille).

« Il est de ma responsabilité d’élu local de tout mettre en œuvre pour favoriser la reprise économique […] et pour amortir les conséquences financières et sociales engendrées par la pandémie et le confinement », a déclaré Yves Nicolin, le président de l’agglomération roannaise.