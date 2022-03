Cette année encore, il ne faudra pas oublier d’y penser : dans la nuit du samedi 26 mars au dimanche 27 mars 2022, ce sera le passage à l’heure d’été . Vous devrez donc remettre une nouvelle fois vos montres, réveils et autres pendules à l’heure.

Ce n’est qu’en 1976, que Valéry Giscard d’Estaing, le président de l’époque, décide de réinstaurer le changement d’heure, trois ans après le choc pétrolier de 1973 . Une nouvelle fois, le but est de réaliser des économies d’énergie.

Le tout premier changement d’heure en France a eu lieu le 14 juin 1916. En pleine Première Guerre mondiale, l’État veut alors économiser ses ressources énergétiques (charbon, gaz et électricité). Mais cette mesure ne restera pas longtemps car en 1944, l’heure d’été est supprimée en France.

Ce dimanche 27 mars 2022 à 2 heures, il sera 3 heures. Autrement dit, si vous vous levez à la même heure, vous dormirez une heure de moins. Autre conséquence : il fera nuit plus tard.

C’est la sempiternelle question : faut-il avancer ou reculer nos montres ? Pour y répondre, il existe un moyen mnémotechnique : en AVril, il faut AVancer les aiguilles et en octrobRE, il faut les REculer.

Tous les pays appliquent-ils cette mesure ?

Aujourd’hui, la majorité des pays n’applique plus le changement d’heure. Pour être concret, l’ensemble des pays africains, la plupart des pays d’Amérique du Sud (à l’exception du Chili et du Paraguay) et quasiment tous les pays asiatiques (sauf l’Iran, ou encore la Syrie) restent à la même heure toute l’année.

De même, les habitants de certains états du Canada et des États-Unis ainsi que ceux qui vivent dans une partie de l’Australie n’ont pas besoin de changer les heures de leurs montres deux fois par an.