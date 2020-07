Du monoxyde de carbone, qu’est-ce que c’est ?

Le monoxyde de carbone est un gaz inodore, invisible et non irritant et donc difficile à détecter. Il s’échappe des gazinières, cheminées, chaudières, poêles à bois, et des chauffages d’appoint au gaz ou au fioul. Lorsque l’une de ces installations est défectueuse, ou mal utilisée, la combustion du gaz peut être incomplète et provoquer des émanations qui peuvent être toxiques pour les personnes se trouvant à proximité.

Ces émanations sont d’autant plus dangereuses si les pièces ne sont pas aérées ou si les ventilations ont été bouchées.