Le Parlement approuve l’indemnité inflation

Ce mercredi soir, les sénateurs ont décidé de supprimer l’indemnité inflation ( 146 voix pour la suppression et 51 pour son maintien). À la place de ce dispositif, ils ont voté une allocation exceptionnelle de 150 euros destinés aux bénéficiaires de minima sociaux et de prestations sociales. De même, ils ont approuvé une majoration exceptionnelle de la prime d’activité de 150 euros.

Le groupe Les Républicains juge la mesure coûteuse, inefficace et injuste

Concrètement, dans leur amendement, le groupe Les Républicains (LR) parle d’une indemnité inflation qui est en réalité « une indemnité carburants » et se révèle « inefficace » car le « gouvernement risque de l’accorder à des Français n’utilisant pas de voiture pour se déplacer », avance-t-il.



Aussi, il trouve injuste que cette aide financière touche « indifféremment » un allocataire du RSA et un actif qui perçoit « 1 995 euros net ». Il ne comprend pas non plus qu’une infirmière à domicile qui se déplace avec sa voiture pour travailler et qui gagne 2 005 euros net soit « exclue » du dispositif alors qu’une personne qui perçoit 1 995 euros net peut toucher les 100 euros de l’indemnité inflation et cela même si elle « n’utilise pas de véhicule ».

De plus, il trouve ce dispositif trop coûteux. L’État va dépenser « 3,8 milliards d’euros, financés par de la dette », rappelle-t-il. Dans leur amendement, le groupe Les Républicains met également en avant des « coûts de gestions informatiques élevés pour certaines petites entreprises ».

Alors comme cette mesure tient plus du « bricolage budgétaire que d’une politique énergétique courageuse (…) le groupe Les Républicains souhaite la suppression de l’indemnité inflation », conclut-il.