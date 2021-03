Les chèques énergie pour l’année 2021 seront délivrés à compter du 29 mars et de nouvelles conditions d’éligibilité ont été mises en place. Nous faisons le point avec vous pour vous aider à en bénéficier et comprendre le fonctionnement de cette aide instaurée par l’État.

Le seuil d'éligibilité augmente de 100 €

Le chèque énergie est attribué aux ménages modestes selon deux critères :

les revenus ;

et la composition du foyer.

En 2021, le plus grand changement est l’augmentation du seuil d’éligibilité au chèque énergie. Le plafond de ressources à ne pas dépasser pour l’obtenir augmente de 100 € et davantage de ménages modestes pourront ainsi bénéficier de ce coup de pouce de l’État, qui, rappelons-le, vous aide à payer vos factures d’énergie ou des travaux liés à la rénovation énergétique de votre logement.

Cette année, les ménages dont le revenu fiscal de référence (RFR) annuel par unité de consommation est inférieur à 10 800 € (et non plus 10 700 € comme en 2020) recevront leur chèque énergie.

Cela signifie que le plafond est de 10 800 € pour une personne seule. Pour un couple, ce montant est porté à 16 200 € et 3 240 € de plus par personne à charge au sein du foyer. Un simulateur en ligne existe et peut vérifier votre éligibilité.

En 2021, le montant du chèque énergie varie entre 48 et 277 €.