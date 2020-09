Au cours d’une conférence de presse réalisée ce mardi 29 septembre 2020, Barbara Pompili s’est prononcée en faveur de la cause animale. La présence d’animaux sauvages dans les cirques et les delphinariums sera progressivement interdite. Cette nouvelle est saluée par les associations de protection des animaux, qui l’attendent depuis longtemps.

Interdiction progressive des animaux sauvages

Le bien-être animal devient une priorité pour le ministère de la Transition écologique. Dans les cirques itinérants, la captivité des animaux sauvages, fauves, singes, ou encore éléphants, à des fins de représentation s’achèvera progressivement. Il en va de même pour leur reproduction. Aucune date précise n’est actuellement avancée, mais de telles mesures demanderont plusieurs années avant de pouvoir être mises en place. Les parcs zoologiques et leurs spectacles ne sont pas concernés par cette annonce. Au contraire, un soutien devrait leur être apporté afin d’améliorer les conditions de vie des pensionnaires.

Dans les delphinariums, la reproduction et l’accueil de nouveaux individus, orques et dauphins, sont également proscrits. Cette disposition est nécessaire, car ces grands mammifères ne peuvent pas s'acclimater à l’exiguïté et la solitude de la vie en captivité.

Enfin, les élevages de visons pour leur fourrure seront totalement interdits dans les cinq ans à venir.