Les commerces de proximité sont fortement impactés par la crise sanitaire. La plupart ont dû baisser le rideau pendant ce second confinement et si certains sont autorisés à rouvrir le samedi 28 novembre, d’autres comme les restaurants devront conserver leurs portes fermées. Dans tous les cas, les commerces se sont nécessairement tournés vers le numérique pour maintenir un semblant d’activité. Mais ces adaptations sont bien souvent onéreuses et donc hors de portée. Pour les aider, le gouvernement a mis en place « Clique Mon Commerce ».

La plateforme « Clique Mon Commerce » est issue d’une collaboration entre le gouvernement, la Banque des Territoires et Bpifrance. Ce dispositif s’inscrit dans le cadre du plan France Relance et permet d’accompagner les commerçants, artisans et restaurateurs souhaitant mettre l’accent sur le numérique. Ce soutien proposé par l’État peut prendre plusieurs formes selon les besoins.

Quel est son fonctionnement ?

En fonction de la taille du commerce, de sa clientèle et de sa situation géographique, les solutions numériques à mettre en place sont différentes. Le gouvernement répertorie toutes celles qui ont fait l’objet d’une labellisation :

création d’un site web ;

communication avec les clients ;

solution de paiement à distance ou numérique ;

solution de livraison ou de logistique ;

rejoindre une place de marché en ligne.

Rendez-vous sur clique-mon-commerce.gouv.fr afin de découvrir les solutions faites pour vous. Après avoir sélectionné la nature de votre activité (artisan, commerçant, restaurateur), votre besoin de numérisation et votre région, vous pourrez découvrir une liste de services capables de concrétiser vos projets.

Parmi les solutions proposées, vous retrouvez Deliver, une plateforme qui met en avant vos produits et permet la commande, puis la livraison avec 3 mois offerts lors d’un abonnement. Il existe également le site « Ma ville, mon shopping » de la Poste basé sur le même système. En effet, les consommateurs entrent seulement leur adresse pour retrouver les commerçants de proximité et leurs produits en livraison ou « click and collect ». En ce qui concerne le paiement en ligne, Paylib est une solution simple et sécurisée, elle aussi gratuite pendant 3 mois.

Afin d’atteindre encore plus d’entreprises, les chambres de commerce et d’industrie (CCI) et les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) contacteront environ 60 000 structures potentiellement intéressées d’ici la fin de l’année. Par ailleurs, un guide pratique dédié à l’accompagnement des commerçants dans leur numérisation est largement diffusé par l’État et d’autres acteurs.