À Dublin, la célèbre parade de la Saint-Patrick a été officiellement annulée. En France, les bars et restaurants demeurent fermés et n’accueilleront donc aucune festivité. Avec les restrictions liées à l’épidémie de Covid-19, à quoi ressemblera la Saint-Patrick en 2021 ? Et connaissez-vous vraiment tout de cet évènement.

La Saint-Patrick compte parmi les fêtes les plus importantes d’Irlande. Sa renommée a très largement dépassé les frontières et l’évènement est aujourd’hui célébré dans de nombreux pays. Mais quelle est l’origine de la Saint-Patrick ?

Lors de la Saint-Patrick, les Irlandais et tous ceux qui le souhaitent se parent de vert. Pourtant, c’est la couleur bleue qui était initialement arborée . Il faut remonter plusieurs siècles en arrière pour comprendre ce changement et voir apparaître les premières traces de vert.

En 2021, les restrictions ont eu raison de la parade et des festivités dans les pubs. Malgré ces annulations, des retransmissions de concerts et de spectacles sont attendues le 17 mars. Les Irlandais pourront festoyer et profiter de l’ambiance depuis leur domicile.

Défilés, concerts, dégustations, la Saint-Patrick est une fête conviviale qui se déroule principalement dans les rues et les « Irish Pubs » . Vêtus de vert, les participants dansent, chantent ou plaisantent autour d’une Guinness. Tous les ans, une grande parade est organisée composée de chars et de musiciens costumés. En temps normal, la foule se rassemble et vient parfois de loin pour la voir défiler.

Quels sont les évènements emblématiques dans le monde ?

La plus grande parade de la Saint-Patrick n’a pas lieu à Dublin, mais à New York sur la cinquième avenue. Un grand nombre d’expatriés irlandais ont élu domicile dans la ville et transmettent à tous les New-Yorkais cette tradition. Chaque année, près de 200 000 personnes participent à la parade et 2 millions de spectateurs se déplacent pour en prendre plein les yeux et les oreilles. En 2021, elle n’est malheureusement pas maintenue elle non plus.

À Chicago, le vert ne se limite pas aux vêtements portés. Depuis 1962, la ville teint sa rivière longue de 250 kilomètres. Et bonne nouvelle, la mairie n’a pas renoncé à cette coutume en 2021. Les habitants peuvent observer et apprécier cette couleur presque fluorescente depuis samedi 13 mars. De plus, la ville a décidé d’organiser un concours de décoration intérieure pour compenser l’annulation des défilés et autres évènements.