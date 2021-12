Entre les cas contact, le dépistage des enfants, ou encore les personnes devant se faire tester car elles présentent des symptômes, la demande à exploser dans les pharmacies . Interrogé par LCI, Philippe Besset, le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, a indiqué que plus de 3 millions de tests antigéniques avaient été réalisés dans les officines la semaine dernière. C’est environ 3 fois plus qu’il y a un mois.

De même, concernant les tests PCR, dont le prélèvement est effectué de la même manière que les tests antigéniques mais avec un résultat qui met plus de temps à arriver, le risque de rupture est présent. Cependant, Lionel Barrand, le président du syndicat national Les Biologistes médicaux s’est montré rassurant sur la chaîne d’information en continu. « Pour le moment, ça va », a-t-il précisé.

Alors, comment savoir si la pharmacie effectue bel et bien un test de dépistage ? Le plus simple est de se rendre sur le site sante.fr. Vous n’avez qu’à renseigner votre adresse et tous les lieux de dépistage situés à proximité de votre domicile vous seront indiqués.

Toutefois, avant de vous déplacer, n’hésitez pas à appeler la pharmacie pour savoir si elle possède un nombre suffisant de tests.

L’autre option est de choisir un créneau horaire sur Doctolib ou sur Covidpharma.

Notons que le prélèvement peut être réalisé par un pharmacien. Un préparateur en pharmacie ou un étudiant qui a validé sa première année en pharmacie peut également effectuer ce dépistage, mais le pharmacien doit obligatoirement être présent.