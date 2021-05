En raison de l’épidémie de Covid-19, les commerces ont maintenu leurs portes closes pendant de nombreux mois. Entre restrictions et fermetures successives, les marchandises se sont accumulées dans les réserves. Et ces stocks ne peuvent plus être écoulés du fait de la nature saisonnière des produits. Pour les commerçants, les pertes financières qui en découlent sont importantes.

Quel est le montant de ce coup de pouce ? Le ministère de l’Économie avait annoncé le 31 mars 2021 le versement d’une aide en faveur des commerces qui ont accumulé des stocks saisonniers conséquents. Le 4 mai, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, et Alain Griset, ministre délégué chargé des Petites et Moyennes Entreprises, ont apporté quelques précisions concernant ce dispositif et divulgué la date de versement fixée au 25 mai. Concrètement, cette aide aux stocks s’adresse aux commerces du secteur de l’habillement, de la chaussure, de la maroquinerie, du sport et des articles de voyage. Son montant s’élève à 80 % de l’aide perçue au titre du fonds de solidarité du mois de novembre 2020. Toutefois, les entreprises qui réalisent plus d’un million d’euros de chiffre d’affaires par mois ne sont pas concernées par cette mesure. Comme le précise un décret publié au JO le 16 mai, les pertes dues aux stocks invendus seront prises en charge dans le cadre du dispositif des coûts fixes. Selon le ministère de l’Économie, 36 000 entreprises de moins de 50 salariés devraient en bénéficier. En moyenne, le montant de l’aide aux stocks sera de 5 600 euros par commerce.

Un versement automatique de l’aide aux stocks le 25 mai Ce coup de pouce sera versé automatiquement ce mardi 25 mai. Les commerces éligibles n’ont donc aucun formulaire à remplir ou démarche quelconque à accomplir. Le versement est effectué par les services de la Direction générale des finances publiques (DGFIP). À noter que ce dispositif s’ajoute aux autres aides instaurées par le gouvernement pour faire face à la crise sanitaire, dont l’activité partielle ou le prêt garanti par l’État. ???? Soutien aux #entreprises | Face à la crise #COVID19 certains commerces ont accumulé des stocks saisonniers importants. Une aide est mise en place par le@Gouvernement et sera versée dès le 25 mai.

Un décret précisera les modalités

➕ d'infos https://t.co/bO2lNLJtgL pic.twitter.com/fvUEsXfu0H — Ministère Économie, Finances, Relance (@Economie_Gouv) May 18, 2021