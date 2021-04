Tout cela n’augure rien de bon pour les futurs mariés qui espéraient célébrer leur union en 2021, déjà reportée une première fois pour certains. Alors qu’Emmanuel Macron a annoncé un nouveau confinement national mercredi 31 mars, la question se pose : est-il tout de même possible de se marier, et sous quelles conditions ?

Les grands rassemblements sont interdits à l’échelle nationale. Il n’est donc pas possible de louer une salle de réception . En somme, la cérémonie peut avoir lieu, mais pas les festivités qui la suivent. Même en extérieur, il n’est pas autorisé de se rassembler à plus de 6 personnes, sous peine d’encourir une amende de 135 €.

Confinement ou non, on ne vous empêchera pas de vous dire oui, mais les mesures sanitaires peuvent s’avérer particulièrement strictes.

Pour une cérémonie dans un lieu de culte, le protocole sanitaire s’applique également : port du masque, gel hydroalcoolique placé à l’entrée, etc. En ce qui concerne la jauge, tout dépend de la taille du bâtiment et du nombre de places.

Moins de mariés, plus de fiancés

En 2020, les mariages ont connu une baisse de 34 % par rapport à l’année précédente. En plus des nombreux tourtereaux déçus, l’impact sur les acteurs de l’univers du mariage se fait nettement sentir.

Prestataires de mariage

Locataires de salles de réception, traiteurs, fleuristes, photographes et vidéastes, coiffeuses et maquilleuses… Tous ces prestataires ne comptent plus le nombre de reports de commandes. En cas d’annulation, la plupart conservent les acomptes versés. Mais il est souvent possible de convenir d’un report sans frais.

Mariage test

Afin de rechercher une solution au frein économique imposé aux DJ, wedding planners et autres prestataires de mariage, l'Union des professionnels solidaires de l'événementiel (UPSE) propose la mise à l’épreuve d’un mariage-test de 100 invités. Le protocole sanitaire, à respecter à la lettre, inclurait :

un test PCR négatif de moins de 72 heures pour chaque invité ;

la distanciation physique, y compris pendant la soirée dansante ;

le repas servi obligatoirement à table ;

le port du masque ;

des rappels micro des gestes barrières (une tâche incombant au DJ de l’événement).

En attendant que cette solution soit approuvée par le gouvernement, prestataires et futurs mariés devront se conformer aux mesures sanitaires actuelles.