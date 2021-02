Pour le moment, c’est du cas par cas. Après Nice et le littoral azuréen , c’est au tour de l’agglomération de Dunkerque de se retrouver confinée dès ce vendredi 26 février 2021 et pour au moins les deux prochains week-ends.

Confinement à Dunkerque : quelles sont les mesures ?

Les habitants de la Communauté urbaine de Dunkerque et de la Communauté de communes des Hauts de Flandre devront donc rester chez eux à partir du vendredi soir, 18 heures, jusqu’au lundi, 6 heures, sauf motif impérieux.

En tout, cela représente environ 250 000 personnes qui pourront se déplacer le week-end pour des motifs médicaux ou pour effectuer des achats de première nécessité.

Par ailleurs, les 10 centres commerciaux d’une surface supérieure à 5 000 m² vont devoir rester fermer. Et pour les autres, la jauge passe à 15 m² par personne. De plus, la consommation et la vente d’alcool devraient être interdites dans tout le département du Nord et le port du masque est obligatoire dans toutes les rues.

De leur côté, les forces de l’ordre continueront à effectuer des contrôles afin de vérifier si les déplacements sont justifiés.

Enfin, 16 700 doses de vaccins supplémentaires seront acheminées vers l’agglomération de Dunkerque. Dans le détail, il y aura 8 500 doses du vaccin d’AstraZeneca et 8 200 doses du vaccin de Pfizer.