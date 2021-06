Selon le dernier rapport de l’Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), en 2017, l es Français ont produit en moyenne 580 kg de déchets ménagers par personne et par an. C’est deux fois plus qu’il y a 40 ans, mais en baisse par rapport à 2007. Cette production massive de détritus que l'on retrouve dans nos poubelles et conteneurs de tri a non seulement un coût financier, pour les faire « disparaître » ou les recycler, mais aussi un impact écologique dramatique . Faisons le point ici sur les bonnes habitudes à adopter au sein de nos foyers pour réduire facilement nos déchets domestiques. Quels sont les gestes simples à mettre en place pour participer activement à la préservation de notre planète ?

Certaines formes de pollution ne dépendent pas directement des particuliers, et en tant qu’individu, on se sent parfois inutile et impuissant. Toutefois, il est possible de s’engager et d’agir pour produire moins de déchets ménagers, et en montrant l’exemple, de sensibiliser nos enfants et d’influencer positivement notre entourage, pour que chacun prenne conscience des enjeux environnementaux.

La réduction et le tri de nos déchets sont importants, mais nos choix de consommateurs, ce que nous achetons ou refusons d’acheter, influencent les industriels et les poussent à produire différemment.

Notons que si vous souhaitez vous débarrasser facilement d’objets encombrants, comme votre sommier ou votre canapé ou de déchets électroniques et électriques comme votre ordinateur ou votre télévision ou tout simplement de déchets de jardin (feuilles, petits branchages, bois, etc.), vous pouvez vous rendre dans la déchèterie la plus proche. Les déchets y sont également recyclés.