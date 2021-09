Avec le plan « 1 jeune et 1 solution » et la réforme de 2018, la barre des 500 000 apprentis a été franchie en 2020. Mais concrètement, quelle est la rémunération des personnes qui sont en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ?

Pour rappel, le contrat de travail et la convention collective peuvent prévoir une rémunération plus élevée . Notons également que ces salariés peuvent également bénéficier de la prise en charge d’une partie des frais de transport s’ils utilisent les transports publics et que le passage d’une tranche d’âge à une autre s’effectue à partir du 1er jour du mois qui suit l’anniversaire de la personne en contrat de professionnalisation .

Enfin, pour les personnes de 26 ans et plus, ce sera au moins le SMIC ou 85 % de la rémunération minimale qui est prévue par la convention collective.

Pour les personnes qui ont entre 21 ans et 25 ans inclus, le salaire minimum de base sera de 1 088,21 € brut mensuel . Et si elles ont un diplôme supérieur ou égal au bac professionnel, elles percevront au minimum 1 243,67 € brut par mois .

Ainsi, les personnes de moins de 21 ans qui ont un diplôme inférieur au bac professionnel ou d’un diplôme non professionnel de niveau bac percevront au minimum 855,03 € brut mensue l . Et pour celles de moins de 21 ans qui ont un diplôme supérieur ou égal au bac professionnel, ce sera au minimum 1 010,48 € brut par mois.

Combien allez-vous percevoir en contrat d’apprentissage ?

La rémunération d’un alternant varie également en fonction de l’âge de l’apprenti. Concrètement, les personnes en première année et qui ont entre 16 et 17 ans percevront au minimum 419,74 € brut par mois. Ce sera au minimum 668,47 € si elles ont entre 18 et 20 ans et même le SMIC ou le salaire minimum prévue dans la convention collective s’il est plus élevé si elles ont 26 ans et plus.

De même, en deuxième année, les apprentis seront au moins payés 606,29 € brut mensuel s’ils ont entre 16 et 17 ans. Et pour ceux qui ont 26 ans et plus, ils toucheront toujours le SMIC ou une rémunération plus élevée si la convention collective le prévoit.

Enfin, en troisième année, les alternants qui ont entre 16 et 17 ans, ce sera au minimum 855,02 € brut mensuel et ceux qui seront les mieux rémunérés sont toujours les 26 ans et plus.

Par ailleurs, la personne qui prépare une licence professionnelle en 1 an percevra la rémunération correspondant à la deuxième année du contrat. Enfin, ces niveaux de rémunération peuvent également être plus élevé si un accord collectif applicable dans l’entreprise le prévoit.

Notons également qu’une partie des frais de transport peuvent être remboursés par l’entreprise si vous utilisez les transports publics et que des retenues peuvent être effectuées pour avantages en nature. Cependant, il existe une limite fixée à 75 % du salaire.

Enfin, la majoration liée à la tranche d’âge prend effet dès le 1er jour du mois suivant l’anniversaire de l’apprenti.