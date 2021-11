Concrètement, le Contrat engagement jeune s’adressera aux moins de 25 ans qui ne sont ni emploi ni en formation depuis un certain temps. Ainsi, il a pour but de faciliter l’insertion professionnelle des jeunes qui rencontrent des difficultés. « Il s’agit d’une mesure simple : de l’engagement, de l’assiduité, de la motivation et un État qui vous accompagne », a précisé le président de la République. 500 000 à 600 000 jeunes de 16 à 25 ans pourraient être concernés en 2022.

Une allocation de 500 € par mois contre 15 à 20 heures de formation

Pour aider au retour à l’emploi des jeunes et « mettre fin à ce gâchis », Emmanuel Macron précise que le Contrat engagement jeune permettra de bénéficier d’une allocation pouvant aller jusqu’à 500 € par mois. Elle sera versée « sous condition de revenus, d'assiduité et d'acceptation des offres d'activité faites », indique-t-il. Et en échange de cette allocation, les jeunes devront donner de leur temps, soit « 15 à 20 heures d’accompagnement par semaine pour découvrir un métier, se former, trouver un apprentissage ou un emploi ».

Le Contrat engagement jeune est en gestation depuis plusieurs mois. En effet, le ministère du Travail et le ministère de l’Économie ne parvenaient pas à s’entendre sur les modalités du dispositif : le premier souhaitait que la mesure profite à un million de jeunes, tandis que le second cherchait à en limiter le coût. Le gouvernement a fini par trancher et accordera au dispositif une enveloppe de 550 millions d’euros en 2022.