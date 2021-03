Un résultat d'enquête alarmant

Il faut l'avouer, les dernières découvertes de l'Union des fabricants (Unifab) font l'effet d'un véritable coup de poing. Pour cause, cette association de défense du droit à la propriété intellectuelle révèle des chiffres qui font tourner la tête. Plus qu'un simple événement médiatique, les 200 entreprises adhérentes à l'Unifab tiennent à alerter sur une problématique majeure.

En effet, selon une récente enquête, plus de 5 millions d'articles de contrefaçon paradaient encore sur le Web il y a moins de 4 mois. Supprimées entre décembre 2020 et janvier 2021, ces annonces illégales concernent tous les domaines d'activité. Elles entraînent une importante perte de chiffre d'affaires pour les entreprises françaises concernées. Celle-ci est estimée à 6 milliards d'euros.

Plus encore, ces 5 millions d'annonces frauduleuses ne seraient malheureusement que l'arbre qui cache la forêt. L'Unifab n'hésite d'ailleurs pas à le faire remarquer : « les résultats alarmants de ces statistiques laissent entrevoir une réalité bien plus grande, et bien plus sombre, si l'ensemble des données avaient été collectées auprès des 200 entreprises qui composent l'Unifab, et encore bien plus si toutes les entreprises en France avaient participé à cette étude ».