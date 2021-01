Depuis le samedi 16 janvier 2021 et pour un minimum de 15 jours, le couvre-feu entre 18 heures et 6 heures a été étendu à l’ensemble de l’Hexagone. On fait le point sur ce que vous pouvez faire ou pas après 18 heures.

À cause d’une situation sanitaire « préoccupante », l’exécutif a avancé le couvre-feu à 18 heures sur l’ensemble de la métropole. La mesure est en vigueur au moins jusqu’au 31 janvier 2021. Mais concrètement, qu’est-il possible de faire ou pas après 18 heures ? On fait le point.

Quels sont les déplacements autorisés ? Les dérogations restent les mêmes que lors du couvre-feu à 20 heures. Ainsi, seuls certains déplacements sont autorisés : vous pouvez revenir de votre lieu de travail (ou y aller) ;

(ou y aller) ; sortir de chez vous est possible pour une consultation médicale ;

; se déplacer pendant le couvre-feu est permis pour motif familial impérieux ou la garde d’enfants ;

ou la ; les personnes en situation de handicap et leur accompagnant ont aussi une dérogation ;

et leur accompagnant ont aussi une dérogation ; pendant les horaires du couvre-feu, vous pouvez vous rendre à une convocation judiciaire ou administrative ;

ou ; les missions d’intérêt général font également partie d’un motif dérogatoire ;

font également partie d’un motif dérogatoire ; une case de l’attestation de déplacement dérogatoire concerne les transits pour des déplacements de longues distances ;

; enfin, dans un rayon d’un km autour de chez vous, vous avez le droit de promener votre animal de compagnie.

Tous les commerces sont-ils fermés pendant le couvre-feu ? Si la majorité des commerces a l’obligation de baisser le rideau dès 18 heures, il existe des exceptions. Ainsi, les clients qui ont une autorisation valable de déplacement peuvent aller faire leur essence pendant le couvre-feu. Les pharmacies doivent également rester ouvertes après 18 heures. En revanche, s’il est interdit de sortir le soir pour chercher un plat à emporter, les livraisons à domicile sont toujours autorisées. Certains préfets ont néanmoins fixé une heure limite. Dans l’Essonne et dans les Hauts-de-Seine, les livraisons sont interdites après 22 heures.

Peut-on aller faire ses courses après 18 heures ? Les grandes surfaces sont fermées après 18 heures, il n’est donc pas possible de faire ses courses pendant le couvre-feu. Alors, afin de gérer le flux de clientèle, des enseignes ont choisi d’ouvrir plus tôt. Ainsi, les magasins Carrefour, les hypermarchés Auchan et Géant sont désormais ouverts dès 7 h 30. Et si les magasins du groupe Système U lèvent le rideau entre 7 heures et 7 h 30, les supermarchés du groupe Géant accueillent leurs premiers clients à 6 heures. Notons que certaines enseignes pourraient également opter pour l'ouverture dominicale en cas d’autorisation préfectorale.

Cours/activités extrascolaires : que change le couvre-feu ? Les cours pour les élèves ou les étudiants peuvent toujours se dérouler après 18 heures. L’étude surveillée est également autorisée durant le couvre-feu, tout comme le ramassage scolaire. En revanche, les cours particuliers sont suspendus entre 18 heures et 6 heures, tout comme les activités extrascolaires et périscolaires. Et pour les élèves qui finissent les cours à 18 heures, ils devront être munis d’un justificatif de déplacement scolaire pour pouvoir rentrer chez eux sans risquer d’être verbalisé.

Peut-on aller chercher son enfant à la crèche ou chez la nounou ? Oui, même après 18 heures, il est possible d’aller chercher son enfant à la crèche ou chez la nounou. Il faudra remplir le justificatif de déplacement scolaire pour vous rendre jusqu’au lieu d’accueil, sauf si votre enfant se trouve chez la nounou. Dans ce cas, il faudra cocher « motif familial impérieux » sur l’attestation de déplacement dérogatoire. Rappelons que même s’il peut y avoir des aménagements locaux, la majorité des crèches restent ouvertes pendant les horaires habituels.



Peut-on aller faire du sport le soir ? Non, pratiquer une activité sportive n’est pas autorisée entre 18 heures et 6 heures. En revanche, faire du sport en journée est possible en respectant les gestes barrières et les normes sanitaires. Rappelons que les salles de sports sont toujours fermées, sauf pour l’entrainement des sportifs de haut niveau.

Peut-on prendre les transports pendant le couvre-feu ? Les transports en commun continuent de circuler pendant le couvre-feu. Encore une fois, il faut avoir un motif de déplacement valable pour monter dans un bus, un métro ou un tram après 18 heures. Il est également possible de prendre le train, l’avion ou le bus le soir pour un déplacement de longues distances. En plus de votre attestation, il faudra présenter votre titre de transport.