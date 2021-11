Le ministre de l’Éducation nationale a rappelé l’objectif principal du gouvernement qui est de maintenir les écoles ouvertes . Et afin de ne plus fermer plusieurs milliers de classes au premier cas, le ministère a revu sa copie.

Pour rappel, à l’école primaire, un cas de Covid-19 détecté dans une classe entraîne actuellement la fermeture de celle-ci pendant 7 jours . Dans les collèges et les lycées, seuls les élèves justifiant d’un schéma vaccinal complet peuvent poursuivre les cours en présentiel, tandis que leurs camarades cas contact non-vaccinés doivent les suivre à distance pendant 7 jours et se faire dépister.

« Nous avons aujourd’hui en France pour les 12-17 ans un taux de vaccination élevé », avec 77 % de primovaccinés et 75 % avec un schéma vaccinal complet . Il s’agit de l’une des meilleures couvertures vaccinales en Europe, a précisé Jean-Michel Blanquer. « La vaccination des professeurs atteint 90 %, ce qui est largement supérieur à la moyenne nationale ».

Ce système permettant d’éviter la fermeture systématique des classes en école primaire est expérimenté depuis le 7 octobre 2021 dans une dizaine de départements (l'Aisne, l'Ariège, la Côte-d'Or, les Landes, la Manche, le Morbihan, la Moselle, le Rhône, le Val-d'Oise et le Var).

« Dès la semaine prochaine, lorsqu’un élève est testé positif, tous les élèves de la classe sont testés à leur tour », a indiqué Jean-Michel Blanquer. Comme au collège et au lycée, seuls les élèves positifs seront tenus de rester à la maison et s’isoler.

« Il n’y aura plus de fermeture des classes, mais un dépistage systématique ». Mais comment va se dérouler ce dépistage ? En mettant en place des tests réactifs dès la détection d’un cas de Covid-19, le gouvernement espère briser la chaîne de contamination.

Concrètement, l’élève testé positif devra immédiatement s’isoler à son domicile pendant 10 jours en maintenant si possible l’école à la maison. Tous ses camarades de classe seront alors testés le jour de la détection ou le jour suivant. Pour cela, les parents devront donner leur accord par écrit. Il s’agira d’un test salivaire gratuit, réalisable par les parents, en pharmacie ou sous la supervision d’un professionnel au sein de l’établissement, dont les résultats seront communiqués par le laboratoire au plus tard 2 jours après le signalement du cas confirmé. Et dans ce laps de temps, la classe restera ouverte avec port du masque obligatoire.

Les élèves testés négatifs pourront retourner en classe, tandis que les élèves positifs devront s’isoler pendant 10 jours. Une deuxième vague de tests sera effectuée 7 jours plus tard.

Enfin, les enfants dont les parents ne consentent pas au dépistage seront tenus de s’isoler pendant 7 jours avant de revenir en classe.