Par ailleurs, les activités physiques sont autorisées en extérieur et en intérieur. Toutefois, en intérieur, les sports de contact sont interdits.

Le niveau 2 du protocole sanitaire prévoit également que les surfaces qui sont fréquemment touchées soient désinfectées plusieurs fois par jour. De même, les salles doivent être souvent aérées et la limitation du brassage par niveau est obligatoire.

Pour cette rentrée scolaire en France métropolitaine, c’est le niveau 2 du protocole sanitaire qui a été retenu. Concrètement, cela signifie que les cours auront lieu en présentiel, en primaire, au collège et au lycée. Autre information à connaître : le port du masque reste obligatoire pour tout le monde (élèves et adultes) en intérieur.

La classe fermera dès le premier cas de Covid-19

Concernant les cas positifs et les cas contacts, le protocole sanitaire à l’école primaire reste inchangé par rapport à l’année dernière : la classe fermera pendant 7 jours dès le premier cas de Covid-19.

Au collège et au lycée, les cas contacts qui justifient d’une vaccination complète pourront rester en présentiel. Et pour protéger le secret médical, ce retour en classe se fera via une attestation des parents. En revanche, les élèves qui n’auront pas reçu leurs deux injections devront suivre leurs cours à distance pendant 7 jours.

D’ailleurs, pour permettre au plus grand nombre d’élèves de se faire vacciner, Jean-Michel Blanquer a également annoncé que les collégiens et lycéens auront « accès au vaccin, au sein de leur établissement ou à proximité ».

Enfin, tous les élèves pourront participer aux sorties scolaires. Toutefois, les enfants qui ne sont pas vaccinés devront réaliser un test de dépistage lorsqu’ils sont mélangés avec du public dans un lieu où le pass sanitaire est exigé, comme les musées ou les cinémas.