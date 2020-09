Suite aux dernières mesures sanitaires impactant les bars, les restaurants et les salles de sport, le Premier ministre Jean Castex a annoncé la mise en place de nouveaux dispositifs d’aide financière.

Renforcement du Fonds de solidarité

À Marseille, les bars, restaurants et salles de sport ont reçu pour consigne de garder portes closes à compter du 26 septembre, tandis qu’à Paris et dans plusieurs autres grandes villes de France, les bars doivent fermer à partir de 22 h et les salles de sport ne rouvriront pas avant 15 jours.

Pour venir en aide aux entreprises soumises à ces restrictions, le Premier ministre Jean Castex a annoncé plusieurs mesures. Parmi elles, le renforcement du Fonds de solidarité pour les entreprises (FSE), qui permet désormais aux TPE et aux indépendants de percevoir une aide allant jusqu’à 10 000 euros (niveau 2). Elle était jusqu’ici plafonnée à 1 500 euros (niveau 1).

Le niveau 1 du FSE a bénéficié à 1,7 million d’entreprises depuis sa mise en place, et le niveau 2 à 32 000 entreprises. Patrons et syndicats demandent désormais un accès administratif facilité à l’aide de niveau 2.