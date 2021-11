Qu’est-ce que le syndrome PIMS ?

Le syndrome PIMS (syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique) est aussi appelé MIS-C (syndrome inflammatoire multi-systémique de l’enfant). Il caractérise une maladie inflammatoire rare touchant toutes les tranches d’âge, mais principalement les enfants entre 4 et 11 ans.

Le syndrome PIMS en France

Il s’agit d’une maladie récente, dont le taux de mortalité reste faible (1,9 %). Elle est décelée suite à l’apparition du Covid-19. Plusieurs enfants dans le monde ont déclaré un syndrome PIMS après avoir été positifs au Covid-19. En France, l’âge moyen des patients atteints de PIMS est de 11 ans. Cependant, cela reste une maladie rare avec au total 727 cas dans l’Hexagone au 26 septembre 2021, dont 648 en lien direct avec le Covid-19. Chez 459 patients, le syndrome PIMS s’est traduit par une myocardite. Un seul décès d’un enfant de 9 ans reste à déplorer.

Comment se déclare-t-il chez l’enfant ?

Les PIMS sont généralement déclarés entre 4 et 6 semaines après que les enfants aient été testés positifs au Covid-19, que ceux-ci aient été malades ou asymptomatiques. Il semblerait que les PIMS soient une réaction anormale du système immunitaire à l’agent infectieux du coronavirus. La vaccination est contre-indiquée après avoir contracté le syndrome PIMS.

Bon à savoir : la maladie de Kawasaki est très proche, cependant, elle touche les enfants plus jeunes et les douleurs abdominales sont quasi systématiques, ainsi que la thrombopénie, l’anémie, etc.