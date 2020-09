Un formulaire à télécharger et remplir avant le test de dépistage

Comme l’a indiqué la Direction générale de la santé, « le formulaire de dépistage jusqu’ici rempli en laboratoire est désormais à remplir en amont ». Cette décision vise à fluidifier les dépistages et à soulager la pression pesant sur les laboratoires, dans lesquels l’attente peut parfois être de plusieurs heures, notamment en région parisienne.

La personne qui s’apprête à effectuer un test de dépistage doit indiquer sur le formulaire son identité et ses coordonnées, ainsi que la raison pour laquelle elle se fait dépister.

Parmi les motifs listés dans le formulaire, on trouve notamment le cas de personnes symptomatiques, mais aussi de cas contacts appelés par des enquêteurs sanitaires de l’Assurance Maladie ou ayant reçu une notification de l’application Stop Covid. Les tests pour cause de voyage ou d’hospitalisation programmée sont également mentionnés.

Pour se rendre au laboratoire et pratiquer un test, il est donc nécessaire d’avoir préalablement téléchargé, imprimé et rempli ce formulaire, et de se munir de sa pièce d’identité et de sa carte vitale ou de son attestation de sécurité sociale, ainsi que d’un masque.