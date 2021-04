Jusqu’à présent, les tests antigéniques et les autotests étaient réservés aux personnes âgées de plus de 15 ans. Mais, la Haute Autorité de santé (HAS) lève cette limite d’âge, dans un avis écrit ce lundi 26 avril 2021. Autrement dit, la HAS se dit favorable à la réalisation de ces tests chez les moins de 15 ans.