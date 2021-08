Tous les Français devront-ils recevoir une 3e dose de vaccin ? La question peut se poser alors que selon une étude britannique publiée ce mercredi 25 août 2021, la protection contre la Covid-19 offerte par les vaccins AstraZeneca et Pfizer/BioNTech s’estompe avec le temps.

Une étude basée sur près de 1,2 million de personnes Pour arriver à ce résultat, les chercheurs se sont basés sur un panel de personnes utilisant l’application Zoe Covid Study et qui ont enregistré leur vaccination entre le 8 décembre 2020 et le 31 juillet 2021. Puis, ils ont étudié celles qui ont signalé un test de dépistage positif à la Covid-19 entre le 26 mai 2021, lorsque le variant Delta est devenu dominant outre-Manche, et fin juillet 2021. Dans le détail, cette étude comprend 709 486 résultats de tests positifs de Britanniques qui avaient déjà reçu leurs deux doses d’AstraZeneca, 411 642 de résultats de tests de dépistage positifs de ceux doublement vaccinés avec le sérum Pfizer ainsi que 76 051 résultats de tests d’utilisateurs qui n’étaient pas encore entièrement vaccinés au moment de l’infection.

Vaccin Pfizer/BioNTech : une efficacité de 74 % au bout de 5 à 6 mois Ainsi, selon cette étude, l’efficacité du vaccin Pfizer/BioNTech est de 88 % un mois après la deuxième dose. Mais celle-ci tombe à 74 % au bout de 5 à 6 mois. Pour le vaccin AstraZeneca, la protection contre un risque d’infection est de 77 % un mois après la deuxième dose et passe à 67 % au bout de 4 à 5 mois. Cette efficacité qui se réduit au fil du temps « n’est pas inattendue », estiment les chercheurs avant de rappeler que cette étude doit permettre « une nouvelle stratégie de vaccination au cours des prochains mois. » Pour rappel, la campagne de vaccination britannique a priorisé le personnel de santé, les personnes âgées et celles considérées comme étant fragiles. « Dans le pire des cas, il pourrait y avoir une protection inférieure à 50 % pour les personnes âgées et les travailleurs de la santé d’ici cet hiver », estime Tim Spector, l’un des principaux chercheurs de cette étude, avant d’ajouter : « Nous devons de toute urgence planifier des rappels de vaccins et étudier si une stratégie de vaccination des enfants pourrait faire réduire les décès et les hospitalisations. »