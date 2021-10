Un numéro vert pour faciliter la vaccination des plus de 80 ans

13 % des plus de 80 ans, soit plus de 500 000 personnes, n’ont reçu aucune dose de vaccin, alors que la campagne pour l’injection de la 3e dose a commencé depuis des mois en France. Afin d’encourager les seniors à se faire vacciner, le gouvernement a mis en place un numéro vert, exclusivement destiné aux plus de 80 ans : le 0 800 730 957. Toutefois, une aide à domicile, un aidant familial ou tout individu qui souhaite venir en aide à la personne âgée est également en droit d’appeler.

Accessible gratuitement tous les jours de 6 heures à 22 heures, ce numéro met en relation la personne âgée avec un opérateur. Celui-ci pourra alors prendre un rendez-vous pour une première ou une seconde dose de vaccin. L’injection sera proposée :

: un professionnel de santé se déplacera chez la personne âgée pour administrer le vaccin ; chez un professionnel (un médecin, dans un cabinet infirmier ou en pharmacie). Dans ce cas, l’opérateur pourra organiser le transport entre le domicile et le lieu de vaccination. Par ailleurs, les personnes âgées ont la possibilité de bénéficier, sous conditions, d’une prise en charge des frais de transport.

Ainsi, ce numéro facilite la vaccination des personnes âgées qui ne peuvent plus se déplacer ou qui n’ont pas accès aux outils permettant de décrocher un rendez-vous.