Le vaccin Moderna continue de faire parler de lui. Après avoir été suspendu pour la 3e dose puis réintégré dans la campagne de rappel vaccinal, il est désormais déconseillé pour les moins de 30 ans. La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande, dans un communiqué publié le lundi 8 novembre, d’avoir recours au vaccin Pfizer pour cette tranche d’âge « qu’il s’agisse de primovaccination ou du rappel ». Explications.

Pourquoi la Haute Autorité de Santé déconseille le vaccin Moderna pour les moins de 30 ans ?

Dans son dernier communiqué, datant du lundi 8 novembre, la Haute Autorité de Santé (HAS) déconseille le recours au vaccin Moderna, pour une première injection ou une dose de rappel, chez les moins de 30 ans. Cette recommandation intervient à la suite de la publication d’une étude française associant l’Assurance maladie et l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), qui portait sur les personnes âgées de 12 à 50 ans hospitalisées en France pour une myocardite ou une péricardite entre le 15 mai et le 31 août 2021.

L’étude a confirmé le « risque de survenue de très rares cas de myocardites ». Mais elle a également révélé que ce risque de complications cardiaques graves était 5 fois moindre pour le vaccin Pfizer chez les moins de 30 ans. À l’inverse, l’injection du vaccin Moderna dans cette tranche d’âge entraîne un plus grand nombre de cas de myocardites ou de péricardites, de l’ordre de 132 cas par million de doses administrées.

En conséquence, la HAS recommande de vacciner les moins de 30 ans uniquement avec le vaccin Pfizer, pour la première injection et le rappel.

Pour Alain Fischer, président du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale, « il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter, c'est une mesure de prudence tout à fait raisonnable face à deux vaccins globalement efficaces et sûrs ». Si le gouvernement n’a pas encore réagi à ce communiqué, il pourrait décider, comme à son habitude, de suivre cette recommandation et d’interdire le vaccin Moderna pour les moins de 30 ans.