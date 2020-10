Désormais classés en zone d’alerte maximale, Paris et les départements de la petite couronne (Seine–Saint-Denis, Val-de-Marne et Hauts-de-Seine) font l’objet de nouvelles restrictions, en vigueur pour une période de deux semaines. Bars, restaurants, salles de sport, gymnases, piscines : quelles sont les fermetures à prévoir ?

Comme à Aix, à Marseille et en Guadeloupe, les bars doivent également fermer à Paris et en petite couronne. Jusqu’ici contraints à une fermeture partielle chaque soir à partir de 22 h, ils doivent désormais fermer totalement.

Enfin, les salles de danse ainsi que les salles et les clubs de jeux doivent également fermer pour deux semaines.

Les cérémonies de mariage peuvent continuer à se dérouler dans les mairies et les lieux de culte, mais les fêtes sont interdites.

Par ailleurs, « la vente à emporter d’alcool et la consommation d’alcool sur la voie publique restent interdites à compter de 22 heures ainsi que la diffusion de musique amplifiée », a-t-il poursuivi.

En revanche, les stades et les terrains d’entraînement peuvent rester ouverts à condition de ne pas accueillir plus de 1 000 personnes ou, pour les équipements de plein air ayant une capacité d’accueil inférieure, de ne pas dépasser « 50 % de leur capacité maximale ».

Les piscines et les gymnases seront fermés pour les adultes, mais pourront continuer à accueillir des mineurs, « que ce soit dans un cadre scolaire, associatif ou privé ». Cette décision a été prise à la demande de la maire de Paris, Anne Hidalgo.

Dans les centres commerciaux et les grands magasins parisiens , une jauge va être mise en place, afin que ceux-ci n’accueillent pas plus d’un client pour 4m2.

Les foires , les salons professionnels et les congrès ne pourront avoir lieu dans les 15 prochains jours, pas plus que les événements prévus sous de grands chapiteaux ou tentes, comme les représentations de cirque par exemple.

Aménagement des visites dans les Ehpad

Dans les Ehpad, les visites restent autorisées, mais ne seront désormais possibles que sur rendez-vous, avec un maximum de deux visiteurs. Les établissements sont invités à conserver des possibilités de rendez-vous le weekend, « y compris hors des horaires de journée », comme l’a indiqué Aurélien Rousseau, directeur de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France.

Les visites doivent avoir lieu « si possible dans un espace dédié comme le font beaucoup d’Ehpad », a-t-il précisé, insistant sur le fait qu’elles seraient suspendues « en cas de non-respect des mesures barrière par les visiteurs ».

« Nous devrons suspendre les sorties collectives et inciter à limiter les sorties individuelles et vers la famille », a-t-il par ailleurs expliqué, annonçant par ailleurs la fermeture « des accueils de jour qui n’ont pas d’entrée distincte des Ehpad ».

Les professionnels de santé travaillant dans les Ehpad devront effectuer un test de dépistage du Covid « se tenant le plus possible à une périodicité de 14 jours », a souligné Aurélien Rousseau, précisant qu’une « série de tests antigéniques » était d’ores et déjà lancée dans chaque département de la région « pour en vérifier l’efficacité ».