Annoncée en juillet par Emmanuel Macron, la fin du remboursement systématique des tests de dépistage prendra effet à partir du 15 octobre prochain, a précisé Jean Castex, mercredi 8 septembre. « Les tests PCR et antigéniques ne seront plus systématiquement remboursés par la Sécurité sociale, mais simplement ou seulement sur des critères médicaux », a indiqué le Premier ministre.

138 millions de tests réalisés depuis le début de la crise sanitaire

Car depuis le début de la crise sanitaire, l’exécutif avait décidé d’opter pour un remboursement intégral des tests antigéniques et PCR. Concrètement, cela concerne chaque jour des centaines de milliers de personnes qui se font dépister pour savoir si elles sont infectées ou pour entrer dans un lieu où le pass sanitaire est exigé.

Ainsi, après avoir connu un pic à 5,7 millions de tests lors de la semaine du 9 août en raison de l’extension du pass sanitaire, le rythme s’est ralenti. En effet, 4,6 millions de personnes ont réalisé un test entre le 30 août et le 5 septembre, selon les chiffres du ministère de la Santé. Et en tout, plus de 138 millions de tests ont été effectués depuis mars 2020.

Dans le détail, il y a eu 94 millions de tests PCR, dont 90,7 millions réalisés avec un écouvillon dans le nez, et 44 millions de tests antigéniques.

Et si les Français ne doivent pas sortir d’argent lors du dépistage, ces tests représentent un coût colossal pour l’Assurance Maladie. En 2020, la campagne de dépistage a coûté 2,6 milliards d’euros. Et cette année, alors que le gouvernement tablait sur 4,3 milliards d’euros, les tests pourraient coûter au total entre 5,7 et 6 milliards d’euros, selon Les Échos.