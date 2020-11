Face à la situation sanitaire dans les lycées, les syndicats de professeurs ont lancé un appel à la grève mardi 10 novembre. Ils pointent du doigt le brassage important des lycéens et redoutent une explosion du nombre de cas dans les établissements. Pour répondre à ces craintes, Jean-Michel Blanquer a pris la décision de renforcer le protocole sanitaire en vigueur. Quelles sont les nouvelles mesures de restriction ?

Les modalités d’accueil sont adaptées et plusieurs possibilités s’offrent aux établissements : scinder les classes en deux groupes pour alterner, ou encore placer toute la classe en distanciel quelques jours par semaine. Lorsque celui-ci devient conséquent, l’élève peut utiliser les ressources supplémentaires diffusées par la plateforme éducative Lumni . Elles lui permettent de consolider les notions abordées dans le programme scolaire, d’améliorer sa compréhension et donc de ne pas perdre le fil.

« Chaque lycée met en place un plan de continuité pédagogique qui garantisse au moins 50% d’enseignement en présentiel pour chaque élève. » Une organisation propre à chaque établissement, associant distanciel et présentiel, est ainsi instaurée jusqu’aux vacances de Noël . En effet, le ministère de l’Éducation nationale tient compte des spécificités de tous les lycées, puisque les exigences ne sont pas les mêmes dans un lycée rural où les effectifs sont réduits, et dans un lycée technologique où le présentiel est primordial en matière d’enseignements pratiques.

Pour le ministre de l’Éducation nationale, l’enjeu de ce nouveau confinement est le maintien de la continuité pédagogique dans le but de limiter le décrochage scolaire. De fait, les lycées, comme les écoles et collèges, restent ouverts avec des adaptations dès que nécessaire.

Annulation des épreuves communes du baccalauréat

Les épreuves communes, anciennement E3C, de première et terminale sont annulées. Il s’agit des épreuves d'« histoire-géographie, les langues vivantes, la spécialité qui n'est pas poursuivie en terminale ainsi que les mathématiques pour la voie technologique et l'enseignement scientifique pour la voie générale », qui représentent 40 % de la note du baccalauréat. Elles sont alors remplacées par la prise en compte du bulletin scolaire, afin de laisser le temps, aux élèves comme aux enseignants, de rattraper un potentiel retard et de boucler le programme.

Les épreuves de spécialité, se déroulant du 15 au 17 mars 2021, sont maintenues avec quelques changements. 2 sujets au choix seront proposés, à la place d’un seul, pour plus d’équité entre les lycées et pour éviter les impasses. Des grilles de notation seront également mises en place, garantissant une égalité de traitement entre les copies. En juin, l’épreuve de philosophie et le Grand oral semblent encore de rigueur.