Dans les pays situés hors de l’UE et de l’EEE, les tests à caractère médical, urgent et inopiné sont les seuls à être pris en charge à hauteur de 27 % du montant .

Combien coûte un test à l’étranger ?

Le prix d’un test PCR varie énormément d’un pays à l’autre. Si en France il coûte 54 euros, la facture est plus salée au Japon par exemple où il est facturé 347 euros. Parmi les pays voisins, il faut notamment débourser en moyenne entre 60 et 150 euros en Allemagne, 115 et 180 euros en Espagne ou encore 60 euros en Belgique. Évidemment, le montant du test dépend du laboratoire dans lequel il est effectué, avec une grande différence entre le public et le privé.