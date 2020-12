Noël approche, mais la circulation du coronavirus reste importante. Si les restrictions ont permis une baisse du nombre de cas et d’hospitalisations, l’objectif fixé à 5 000 diagnostics positifs par jour est loin d’être atteint le 15 décembre. Dans cette situation, le gouvernement redoute une nouvelle flambée de l’épidémie après le réveillon du Nouvel An et ne souhaite pas recourir à un troisième confinement. Pour limiter les risques de contamination, de nombreux Français se demandent quelle est la conduite à tenir et pensent opter pour le dépistage. Alors, solution efficace ou fausse bonne idée ?

Dans quels cas se faire tester ? Faut-il se faire tester ou non avant Noël et le Nouvel An ? Le Conseil scientifique tente de répondre à cette question épineuse au sein d’une note d’éclairage publiée le 12 décembre. En présence de symptômes Lorsque vous présentez des symptômes liés à la Covid-19, le test (PCR ou antigénique) est évidemment de rigueur et doit s’accompagner d’un isolement immédiat. En l’absence de symptômes Le Conseil scientifique distingue deux cas de figure. Si vous avez pris des risques dans la semaine précédant le 24 ou le 31 décembre en multipliant les contacts, la réalisation d’un test est fortement conseillée. À l’inverse, si vous estimez avoir respecté les gestes barrières et les mesures d’isolement, alors un test n’aura que peu d’intérêt et n’est pas recommandé.

Engorgement des laboratoires et relâchement : le revers de la médaille Le ministre de la Santé, Olivier Véran, met en garde les Français contre la fausse impression de sécurité que peut procurer un test négatif. Même si le diagnostic s’avère exact, il est toujours possible de contracter le virus dans le laps de temps entre les résultats et les retrouvailles avec la famille. Un test négatif n’est donc pas « un totem d’immunité » et ne doit pas conduire au relâchement. Par ailleurs, le gouvernement craint un engorgement des laboratoires et des pharmacies dans l’incapacité d’accueillir plusieurs millions de Français en quelques jours. En conséquence, le Conseil scientifique demande à tous de « faire preuve d’un esprit citoyen et solidaire » et de recourir au dépistage de manière responsable, c’est-à-dire le privilégier en cas de symptômes ou contact avec une personne positive.